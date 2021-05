Elena não se deu tempo para saber o resultado do futuro de sua carreira. No caminho ficaram as possibilidades. Como a fita de um teste de casting guardado por uma amiga: no registro em VHS, a entrevista feita por Elena em uma produtora em Nova York.

O mergulho profissional de Elena. Boi Voador foi o grupo de teatro do qual Elena fez parte e onde sua carreira começou a ganhar destaque. Imagens de arquivo e depoimentos de membros do grupo - importantes artistas brasileiros da atualidade - falando sobre o talento, a garra, a graça, a beleza, a rebeldia, a perseverança, a inquietude, a autocrítica, o carisma, a carência, a criatividade, o sofrimento e a doçura de Elena.

Uma Ofélia mergulhada em seus pensamentos, sonhos e desafios do “vir-a-ser-mulher”. Clipe da música na qual a letra é de Guimarães Rosa, importante autor brasileiro, que influenciou Elena em seu teatro, inspirou Petra a trabalhar a personagem de Shakespeare no filme e foi adaptado por Maggie Clifford nesta música.

Pai, cores e cinzas de Elena

A relação do pai com Elena: ele desenterra as saudades e as lembranças e desenterra também as cinzas de Elena, as espalhando entre coloridas flores, numa linda e bucólica paisagem.